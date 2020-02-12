Новый кроссовер SKODA KAROQ готов начать особенный путь в автоцентре Эскадра

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:35:59+03:00

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Эскадра, официальный дилер SKODA в Ростове-на-Дону, приглашает на Дни открытых дверей, посвященные старту продаж SKODA KAROQ на российском рынке.

Мероприятие состоится в субботу и воскресенье 15 - 16 февраля в автоцентре на пр. Шолохова, 237.

Поклонников чешского бренда ожидает премьера и тест-драйв долгожданного кроссовера KAROQ, развлечения для всей семьи, фотозона, вкусные угощения и оригинальные сувениры SKODA. В праздничной атмосфере уютного шоу-рума Эскадра каждый взрослый и маленький гость обнаружит что-то увлекательное именно для себя.

Менеджеры дилерского центра расскажут все о новом SKODA KAROQ, проведут особенный тест-драйв, подготовят индивидуальное предложение на покупку автомобилей.

Чтобы лично познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв в числе первых, нужно заранее зарегистрироваться на мероприятие по телефону:

+7 (863) 306 75 75.

С появлением компактного кроссовера SKODA KAROQ марка расширяет свое развитие в популярном классе SUV.

- Несколько лет назад мы приняли новый вектор развития и объявили об экспансии в сегменте SUV. Мы увидели здесь большой потенциал, и этот подход себя оправдал. Так, несколько лет назад дебютировал первый семейный внедорожник SKODA KODIAQ, быстро завоевавший сердца российских покупателей. Сейчас мы выводим нового игрока на арену и делаем еще один уверенный шаг в покорении сегмента SUV, – комментирует Ян Прохазка, глава марки SKODA в России, – Кроме того, локальная сборка модели в Нижнем Новгороде делает ее доступнее для клиентов.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

SKODA KAROQ отличается высоким уровнем технического оснащения, впечатляющей вместительностью, выразительным дизайном и широким набором фирменных практичных решений «Simply Clever».

Жесткая конструкция кузова формирует идеальную основу для маневренности и безопасности. Салон автомобиля предлагает много пространства для размещения пассажиров и имеет один из самых объемных багажников в классе – c учетом запасного колеса его объем составляет от 500 л до 1 609 л.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

В список передовых технологий KAROQ входят электромеханический стояночный тормоз, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и система двузонного климат-контроля с функцией очистки поступающего в салон воздуха.

На старте продаж SKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с 8-ступенчатой АКПП составит 1 499 000 рублей. Кроме того, в честь премьеры для первых покупателей SKODA делает уникальное предложение – бесплатный пакет опций «First Edition».

Уже в эти выходные гости автоцентра Эскадра смогут убедиться, что новый SKODA KAROQ отлично приспособлен как для жизни в городе, так и для загородных путешествий всей семьей, готов с легкостью справиться практически с любыми повседневными задачами.

Автоцентр «Эскадра»

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

Телефон:

+7 (863) 306 75 75

Сайт www.eskadra-auto.ru.

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