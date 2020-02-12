Ложная беременность: ростовчанка получила материнский капитал вместо родственницы

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:45:12+03:00

На нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество»

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В Ростове-на-Дону женщина получила материнский капитал вместо своей родственницы. Соответствующая информация появилась на сайте регионального прокуратуры.

По официальным данным, женщина предоставила все необходимые документы в пенсионный фонд, где ей выдали государственный сертификат. Полученными деньгами женщина воспользоваться не успела.

Позже выяснилось, что подозреваемая не рожала ребенка, а решила воспользоваться удобным для нее моментом. Как оказалось, роды проходили у ее родственницы, у которой не было паспорта. В тоже время сама молодая мама, получив на руки свое ребенка, уехала, не оформив никаких документов.

- На нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество при получении выплат», - сообщили в надзорном ведомстве.

На данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU