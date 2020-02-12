Снежный коллапс в Ростове-на-Дону: город сковали пробки

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 12 февраля, автомобилистам приходится заранее продумывать маршрут из-за дорожных заторов, которые образовались в разных частях донской столицы из-за снегопада.

С самого утра в Ростове со снегом на дорогах пытаются справиться 170 спецмашин, задействованы 400 дворников, которые чистят от снега лестницы, автобусные остановки и тротуары. Но с каждым часом ситуация накаляется. А к вечеру на дорогах образуется гололед из-за похолодания.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на большой Садовой движение затруднено на участке проспекта Соколова до Чехова, а также на Богатяновском спуске от Большой Садовой до улиц Петровской.

Автомобилистам, перемещающимся по улице Суворова стоят в пробке от дома № 75 до № 91Г. Движение затруднено по Крепостному переулку от улицы Суворова до Социалистической.

Движение транспорта затруднено в разных районах города. Фото: Яндекс.Пробки

Дорожный затор в одном направлении образовался по Ворошиловскому проспекту от улицы Тельмана до Детского диагностического центра, который граничит с Малым переулком.

Продолжительная пробка наблюдается по Буденновскому проспекту от улицы Козлова, на кольце неподалеку от памятника Героям-комсомольцам, По Буденновскому в сторону улицы Целиноградской, Стадионной, Шеболдаева до дома №4/4.

Проезд транспорта затруднен от площади Народного Ополчения по улице Ленина до дома № 57.

По ростовской традиции общественный транспорт и автомобилисты встряли в пробку при поездках по проспекту Михаила Нагибина от Текучева до улицы Ленина.

Движение также затруднено от площади Гагарина до Текучева№ 159А.

Сложно проехать по Проспекту Шолохова до Октябрьской площади. На 14-ой Линии от Шолохова до 13-Линии, 3

В Западном жилом массиве сложно проехать по некоторым участкам проспекта Стачки, Всесоюзной, Малиновского, Зоологической и Курской.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU