Управляющие компании задерживают платежи жильцов за вывоз отходов

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:02:16+03:00

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Региональный оператор по обращению с отходами ГК «Чистый город» выявил недобросовестные компании, управляющие многоквартирными домами, которые вовремя не перечисляют собранные у жителей деньги за обращение с ТКО. В результате задолженность некоторых таких организаций регоператору превышает сотни тысяч рублей.

Сигналом послужили обращения жителей, исправно оплачивающих услугу. Потребители недоумевают, по какой причине у них растут долги. Специалисты коммерческой службы выяснили, что причина кроется в задержке платежей организациями, управляющими многоквартирными домами - УК, ТСЖ, ЖКС.

- Решением данной проблемы может стать заключение прямых договоров жильцов с регоператором без посредников, - комментирует коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. - Хотелось бы отметить, что большинство управляющих компаний относятся к своей работе добросовестно и платежи поступают вовремя.

Региональный оператор призывает потребителей, проживающих в многоквартирных домах и оплачивающих услугу по вывозу ТКО через УК, ТСЖ, ЖСК, периодически интересоваться, своевременно ли организации переводят денежные средства поставщикам коммунальных услуг. Проверить, имеет ли ваша управляющая организация задолженность перед региональным оператором в скором времени возможно будет на сайте регоператора https://rostov.clean-rf.ru/ в разделе «Потребители». 20 числа каждого месяца данная информация будет обновляться.