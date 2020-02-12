Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие два дня

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:58:20+03:00

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С 12 по 14 февраля в Ростове ожидаются дождь, снег, гололёд и ветер до 21 метра в секунду.

Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС. Возникновение гололеда осложнит ситуацию на дорогах и есть вероятность, что из-за этого увеличится количество аварий. Кроме того, возможны снежные заносы, обрывы линий электропередач и падение слабо закрепленных конструкций.

- Ростовчанам следует воздержаться от выезда на личных автомобилях, соблюдать скоростной режим и не парковаться под деревьями и конструкциями, - сообщили в управлении ГО И ЧС.

В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU