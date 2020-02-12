2020-02-12T19:34:56+03:00
Происшествия

Элитная иномарка повисла на отбойнике под Ростовом

Автомобиль снимали с отбойника специальной техникой
Иван ТИМОФЕЕВ
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Под Ростовом "Ауди" зависла на отбойнике. Фото: соцсетиПод Ростовом "Ауди" зависла на отбойнике. Фото: соцсети
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На трассе под Ростовом произошло ДТП с участием элитной иномарки.

Авария случилась вчера, 11 февраля, в районе южного подъезда – между Ростовом и Батайском. Автомобиль Audi врезался в отбойник и повис на нем. Последствия аварии сфотографировали проезжающие мимо автомобилисты, а затем снимки были опубликованы в одном из ростовских пабликов соцсети.

Чтобы снять автомобиль, пришлось воспользоваться специальной техникой. Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал. Очевидцы произошедшего сообщили, что такие аварии не редкость на этом участке.

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Никто из водителей или пассажиров не обратился за медицинской помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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