Элитная иномарка повисла на отбойнике под Ростовом
На трассе под Ростовом произошло ДТП с участием элитной иномарки.
Авария случилась вчера, 11 февраля, в районе южного подъезда – между Ростовом и Батайском. Автомобиль Audi врезался в отбойник и повис на нем. Последствия аварии сфотографировали проезжающие мимо автомобилисты, а затем снимки были опубликованы в одном из ростовских пабликов соцсети.
Чтобы снять автомобиль, пришлось воспользоваться специальной техникой. Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал. Очевидцы произошедшего сообщили, что такие аварии не редкость на этом участке.
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Никто из водителей или пассажиров не обратился за медицинской помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU