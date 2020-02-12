В Ростове осудят экс-бухгалтера детского сада за мошенничество и служебный подлог

12 Февр. 2020 2020-02-12T20:17:00+03:00

В Ростове будут судить бывшего бухгалтера детского сада Фото: "КП" Архив

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В Ростове бывший бухгалтер детского сада отправится под суд за незаконное повышение своей зарплаты.

В ходе следствия стало известно, что женщина использовала служебное положение и перевела себе на счет более 84 тысяч рублей в виде зарплаты. А затем она внесла в документы фальшивые сведения о суммах выплат другим сотрудникам. Деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

В настоящее время она обвиняется по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество».

- Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU