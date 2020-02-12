В Ростове осудят экс-бухгалтера детского сада за мошенничество и служебный подлог
В Ростове бывший бухгалтер детского сада отправится под суд за незаконное повышение своей зарплаты.
В ходе следствия стало известно, что женщина использовала служебное положение и перевела себе на счет более 84 тысяч рублей в виде зарплаты. А затем она внесла в документы фальшивые сведения о суммах выплат другим сотрудникам. Деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.
В настоящее время она обвиняется по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество».
- Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU