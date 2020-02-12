2020-02-12T21:12:36+03:00
Общество

В Ростове теперь можно взять енота на прокат

Некоторые ростовчане уже поделились опытом
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове можно взять енота на прокат. Фото: соцсетиВ Ростове можно взять енота на прокат. Фото: соцсети
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Теперь в Ростове можно брать енота на прокат

Такую необычную услугу стали предоставлять жителям донской столицы, которые хотя завести это экзотическое животное. Ростовчане перед этим шагом смогут ощутить на себе, каково это жить с непоседливым и вечно активным енотом. Об этом сообщается в одном из самых популярных пабликов соцсети. Те, кто уже воспользовался необычной услугой, поделились своим опытом.

- Вернетесь домой, звоните экзорцисту, так как от воды будет у енота выплеск адреналина, и он будет разбрызгивать ее по всей площади, включая потолок. Будет висеть на люстре с громким кличем варвара и красть всю попавшуюся еду. А после как царь соизволит спать, он выкинет все ненужные вещи из шкафа и уляжется на самых чистых и белых, - рассказали ростовчане.

Поэтому и было решено позволить людям предварительно познакомиться, как ведет себя енот в домашних условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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