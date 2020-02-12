2020-02-12T21:35:55+03:00
Общество

Непогода стало причиной отмены междугородних рейсов в Ростове

Автобусы не отъезжали и не прибывали на Главный автовокзал
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове отменили междугородние рейсыВ Ростове отменили междугородние рейсыФото: "КП" Архив
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В Ростове отменили междугородние рейсы из-за непогоды.

Автобусы перестали отъезжать от Главного автовокзала в донской столице. Информация об этом появилась на онлайн-табло ПАО «Донавтовокзал».

Так, до 13:35 пассажиры не могли уехать из Ростова в Миллерово, Майкоп, Кашары, Красный Луч и Сальск. Также были отменены пять рейсов из Ростова до Шахт и шесть в обратном направлении. Дончане не смогли приехать в Ростов из Горняцкого, Белой Калитвы, Обливской, Донецка, Боковской.

В ближайшие сутки не будут ходить автобусы по направлениям: Ростов - Донецк РФ (14:00), Ростов - Тихорецк (14:15), Ростов - Ровеньки (14:20), Ростов - Сальск (15:30), Ростов - Донецк РФ (15:40). Кроме того, отменили и другие автобусы нескольких направлений со следующими остановками в Ростове: Волгодонск - Краснодар (13:50), Гуково - Геленджик (14:20), Гуково - Майкоп (14:25), Новочеркасск - Новороссийск (14:50), Гуково - Таганрог (14:50).

В Ростов не смогли доехать и пассажиры следующих рейсов: Каменск - Ростов (14:28), Луганск - Ростов (14:40), Краснодар - Ростов (14:50). Отменены четыре рейса из Ростова до Шахт, которые должны были отправиться в 14:13, 14:28, 14:44 и 15:00. Кроме того, будут недоступны два рейса и в обратном направлении - Шахты - Ростов. По расписанию автобусы должны были отправиться в 13:57 и 14:09.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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