2020-02-12T22:00:02+03:00
Происшествия

Под Ростовом иномарка на летней резине стала причиной гибели пенсионерки

Иномарка снесла еще три автомобиля
Иван ТИМОФЕЕВ
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Под Ростовом произошло смертельное ДТППод Ростовом произошло смертельное ДТПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ДТП на трассе в Ростовской области погибла пожилая женщина.

Инцидент произошел около половины одиннадцатого утра на 309 километре трассы «Волгоград-Каменск». 44-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia хотел совершить обгон в неположенном месте, не справился с управлением на скользкой дороге и выскочил на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Vento под управлением 39-летнего водителя, а затем снес машину марки Skoda Rapid, за рулем которой был 23-летний водитель. После этого водитель Volkswagen Vento задел еще Toyota Sprinter под управлением водителя 24 лет.

- В результате ДТП погибла 73-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Vento. По предварительным данным, причиной аварии стала летняя резина на автомобиле Daewoo Nexia, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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