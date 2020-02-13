2020-02-13T09:00:16+03:00
Происшествия

Двое мужчин устроили драку на улице Зорге

Один из оппонентов сильно избил другого
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове двое мужчин устроили дракуВ Ростове двое мужчин устроили дракуФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове двое мужчин устроили потасовку прямо посреди оживленной улицы.

Инцидент произошел 12 февраля около семи часов вечера на улице Зорге. Один из мужчин подъехал к дому другого и они начали выяснять отношения прямо возле подъезда на улице. Сначала была только словесная перепалка, которая позже переросла в драку. В результате приехавший на Зорге парень сильно избил оппонента.

- Избитый парень долго кричал, что ему больно и он ничего не видит. На место приехали «скорая» и полицейские, – рассказал источник портала DonDay.ru.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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