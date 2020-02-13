Более полкило марихуаны обнаружили у жителя Ростовской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:14:18+03:00

Все это мужчина хотел употребить сам

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков по Неклиновскому району задержали 41-летнего мужчину, который, по предварительным данным, хранил у себя наркотики. У задержанного провели обыск и изъяли у него пакет с веществом растительного происхождения.

Вещество было отдано на экспертизу в лабораторию. Исследователи выявили, что данное вещество – наркотическое средство «марихуана», массой более 600 граммов. Задержанный пояснил, что хранил траву для личного употребления.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU