2020-02-13T09:14:18+03:00
Происшествия

Более полкило марихуаны обнаружили у жителя Ростовской области

Все это мужчина хотел употребить сам
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове поймали наркомана с 600 граммами марихуаныВ Ростове поймали наркомана с 600 граммами марихуаныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков по Неклиновскому району задержали 41-летнего мужчину, который, по предварительным данным, хранил у себя наркотики. У задержанного провели обыск и изъяли у него пакет с веществом растительного происхождения.

Вещество было отдано на экспертизу в лабораторию. Исследователи выявили, что данное вещество – наркотическое средство «марихуана», массой более 600 граммов. Задержанный пояснил, что хранил траву для личного употребления.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пенсионер-инвалид хранил наркотики в овощах.

Мужчина заявил, что лично употреблял «травку».

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области на благоустройство парка потратят почти 30 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону приглашают на дорожное ралли для автолюбителей
Оскорбил нацию: Дмитрий Тарасов на весь мир опозорился шуткой о коронавирусе
Более полкило марихуаны обнаружили у жителя Ростовской области
Управляющие компании задерживают платежи жильцов за вывоз отходов
Двое мужчин устроили драку на улице Зорге
Под Ростовом иномарка на летней резине стала причиной гибели пенсионерки
Непогода стала причиной отмены междугородних рейсов в Ростове
В Ростове теперь можно взять енота на прокат
В Ростове осудят экс-бухгалтера детского сада за мошенничество и служебный подлог
Элитная иномарка повисла на отбойнике под Ростовом
Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие два дня
В Ростовской области пик свадеб придется на красивую дату 20.02.2020
Снежный коллапс в Ростове-на-Дону: город сковали пробки
Ложная беременность: ростовчанка получила материнский капитал вместо родственницы
Новый кроссовер SKODA KAROQ готов начать особенный путь в автоцентре Эскадра
Жена Павла Мамаева продолжает воевать с соперницей за любовь мужа
Мать записала видеообращение к сыну, который бросил ее в доме престарелых
«Прелести в порядке»: подтянутые ягодицы Марии Лиман поклонники назвали «полным беспределом»
В Ростовской области подросток совратил двух первоклассниц
Под Ростовом автобус с пассажирами загорелся во время поездки
Волгодонск получит свыше 7 млн рублей на реализацию девяти социально значимых проектов
Стало известно какие актеры останутся в седьмом сезоне сериала «Сваты»
Зимнее приключение: юный лихач поплатился за дрифт в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону слесарь поджег свою возлюбленную