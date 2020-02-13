2020-02-13T11:09:24+03:00
Общество

Оскорбил нацию: Дмитрий Тарасов на весь мир опозорился шуткой о коронавирусе

Супруг ростовской модели проявил креативность и заработал проблемы [фото]
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Дмитрий Тарасов недавно стал отцом в третий раз. Фото: Instagram Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов недавно стал отцом в третий раз. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Знаменитый 32-летний футболист Дмитрий Тарасов вновь оказался в центре внимания, но не спортивными достижениями, а чувством юмора. Шутка экс-игрока «Локомотива» вызвала общественный резонанс во всем мире.

Супруг ростовской модели Анастасии Костенко, который недавно стал отцом в третий раз, разместил в своем профиле в Instagram фотографию из мужского салона красоты, где ему обновляли стрижку. В объектив камеры телефона попал стилист. Дмитрий Тарасов опубликовал фото в Stores, но решил покреативить c фото и сделал цветную надпись «Corona virus» со стрелочками в сторону парикмахера.

Футболист сфотографировался во время стрижки. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

Футболист сфотографировался во время стрижки. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

В профиле под фотографиями Дмитрия Тарасова люди стали оставлять комментарии по поводу шутки о коронавирусе, которым, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае заболели более 44 тысячи человек, из них больше тысячи скончались. Многие посчитали шутку оскорбительной для целой нации, а некоторые подписчики и вовсе посчитали ее позорящей имя футболиста.

На публикацию Тарасова отреагировала международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE), которая посчитала фото, опубликованное спортсменом в Instagram, проявлением расизма.

- В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии, - говорится в сообщении FARE.

По мнению представителей организации, Российский футбольный союз может подвергнуть игрока санкциям, предусмотренными за этот проступок.

Селфи футболиста со стилистом. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

Селфи футболиста со стилистом. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

Стоит отметить, что футболист и сам оказался не рад тому, что разместил пост. Судя по всему, Дмитрий Тарасов удалил публикацию и предпочел поскорее забыть о неудачной шутке, но скриншоты уже разлетелись по социальным сетям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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