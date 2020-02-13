2020-02-13T11:02:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону приглашают на дорожное ралли для автолюбителей

Соревнование пройдет 16 февраля
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В воскресенье, 16 февраля, в Ростове-на-Дону пройдет традиционное соревнование для автолюбителей Дона - дорожное ралли «Зимний Кубок ДОСААФ – ДГТУ-2020», посвященное памяти Л.С. Шустко. Соревнование состоится уже в 11-й раз. И стартует в 10:30 у восьмого корпуса ДГТУ

– В этом году маршрут следования составит более 120 км, – рассказал президент Федерации автомобильного спорта Ростовской области, судья всероссийской категории Олег Бахтеев. – На протяжении всего маршрута участников ждут дополнительные соревнования на мастерство вождения и на точность следования графику движения. На одном из этапов соревнующимся предстоит ответить на вопросы, посвященные ПДД.

По правилам, место и расчетное время финиша им не сообщается. Но экипажи будут заранее знать среднюю скорость на дистанции и направление движения, заданное дорожной книгой. Также в процессе соревнования штурману предстоит постоянно рассчитывать среднюю скорость, чтобы сохранять график следования по маршруту, заданному организатором.

Порядок, в котором стартуют экипажи, будет объявлен за 30 минут до начала ралли. А за 10 минут до старта команды получат дорожную книгу с легендой маршрута.

К слову, на протяжении всего пути следования автолюбителей судьи будут контролировать скорость и соблюдение ими Правил дорожного движения.

Известно, что победителей определят в нескольких категориях: «Абсолютный победитель», «Лучшая семейная команда» и «Лучшая команда университета». Их награждение состоится в 18:00 в главном корпусе ДГТУ, в аудитории 353.

КСТАТИ

Для участия в дорожном ралли необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону: 8 (928) 144-00-94 или подав заявку на электронную почту omp-rostov@list.ru. Регистрация завершится 15 февраля в 12:00.

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