ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:43:47+03:00

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Отказаться от пластика при производстве банковских карт решили в ВТБ. Как рассказали в банке, вместо привычного материала теперь будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и главное - не загрязняет окружающую среду. При этом стоимость выпуска карт сопоставима.

- Карта будет изготовляться из полилактида - возобновляемого биоисточника, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - А вот по «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика. Ожидается, что только в этом 2020 году на нее перейдут до 1 млн клиентов нашего банка.

Известно, что экологичные банковские карты будут доступны уже в ближайшее время. И клиенты ВТБ смогут сами выбирать, что использовать - обычный пластик или экологичную карту. Для тех же, кто выберет вторую, ждут специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

Кроме того, вместе с уникальной картой клиент получит еще и электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению.