Автобус с пассажирами застрял на заснеженной трассе в Ростовской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:55:35+03:00

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Обильный снегопад подкинул проблем донским автомобилистам и водителям общественного транспорта. Так, пассажирам рейсового автобуса, который ехал на Донбасс, пришлось несколько часов ждать, когда специалисты вызволят автобус из сугроба на одной из улиц Гуково, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

По предварительной информации, в районе дома № 87. Водитель автобуса, в котором ехало 50 пассажиров, съехал на обочину, но обратно выехать самостоятельно не смог. Инцидент произошел около восьми часов вечера в Гуково на улице Дорожной 12 февраля.

- На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС. Они помогли автобусу выехать на проезжую часть, - сообщили в областном УГИБДД.

Известно, что медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась. После того, как автобус вытащили из сугроба, он продолжил движение по маршруту.

Стоит отметить, что обильные осадки в виде снега с дождем, а также сильный ветер до 15-21 метров в секунду ожидаются в донском регионе в четверг, 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU