2020-02-13T13:36:34+03:00
Общество

Безопасное движение: ростовчанин предлагает установить приподнятые пешеходные переходы на Западном

Владимир Мартыненко считает, что это снизит количество несчастных случаев на дороге
Давид Дадаян
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Ростовачнин выступил с интересной инициативой по поводу дороги в Левенцовском микрорайонеРостовачнин выступил с интересной инициативой по поводу дороги в Левенцовском микрорайонеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростовчанин Владимир Мартыненко предлагает установить приподнятые пешеходные переходы в Западном районе города. По его мнению, искусственная неровность дисциплинирует водителей и обезопасит пешеходов. Свою инициативу мужчина разместил на сайте «активный ростовчанин».

Речь идет о пересечении улиц Еременко и Маршала Жукова. Владимир обращает внимание, что там уже были случае, когда люди оказывались под колесами автомобиля.

- 27 ноября прошлого года неизвестный на «Мерседесе» сбил двух пешеходов — ребенка и взрослого. При этом сам водитель с места происшествия скрылся, - напомнил ростовчанин.

Действительно, дороги на Левенцовке широкие, покрытие ровное. Водители разгоняются и зачастую «пролетают» пешеходные переходы, не замечая людей на тротуарах. Искусственная неровность заставит их снижать скорость.

По мнению Владимира, нововведение решит еще одну важную проблему. В этом районе отсутствует ливневая канализация. Во время дождя дороги превращаются в полноводные реки. Приподнятые переходы помогут местным жителям пересекать дорогу, не намочив ноги.

Мужчина добавил, что это решение эффективней, чем светофор.

- Водитель может проехать на «красный» сигнал, а нервность проигнорировать не получится, - отметил ростовчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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