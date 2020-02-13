Безопасное движение: ростовчанин предлагает установить приподнятые пешеходные переходы на Западном
Ростовчанин Владимир Мартыненко предлагает установить приподнятые пешеходные переходы в Западном районе города. По его мнению, искусственная неровность дисциплинирует водителей и обезопасит пешеходов. Свою инициативу мужчина разместил на сайте «активный ростовчанин».
Речь идет о пересечении улиц Еременко и Маршала Жукова. Владимир обращает внимание, что там уже были случае, когда люди оказывались под колесами автомобиля.
- 27 ноября прошлого года неизвестный на «Мерседесе» сбил двух пешеходов — ребенка и взрослого. При этом сам водитель с места происшествия скрылся, - напомнил ростовчанин.
Действительно, дороги на Левенцовке широкие, покрытие ровное. Водители разгоняются и зачастую «пролетают» пешеходные переходы, не замечая людей на тротуарах. Искусственная неровность заставит их снижать скорость.
По мнению Владимира, нововведение решит еще одну важную проблему. В этом районе отсутствует ливневая канализация. Во время дождя дороги превращаются в полноводные реки. Приподнятые переходы помогут местным жителям пересекать дорогу, не намочив ноги.
Мужчина добавил, что это решение эффективней, чем светофор.
- Водитель может проехать на «красный» сигнал, а нервность проигнорировать не получится, - отметил ростовчанин.
ИСТОЧНИК KP.RU