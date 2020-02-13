13 Февр. 2020 2020-02-13T13:48:01+03:00

Выясняем, где и кода в Ростове-на-Дону будут отключать свет 14 февраля 2020

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Отключение света в Ростове-на-Дону 14 февраля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе в очередной раз запланированы отключения света. В конце рабочей недели без электричества останутся десятки домов, расположенных в разных районах города. Цель таких отключений - не допускать возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и кода отключат свет8

с 09:00 до 12:00:

- ул. Мартовицкого; ул. Плиева 2-50; ул. Нариманова 103-117; ул. Фурмановская 108-118; 109-125; ул. Краснокурсантская 95-105; 104-116; пер. Ольховский 2-66, 1-45.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Станиславского 217-243; пер. Грибоедовский 31-51, 54-72; ул. Социалистическая 222-240, 207-221; ул. Гоголевская 17-37, 18-40; ул. Ломоносовская 13-31, 12-32; ул. 7-го Февраля 24-54, 25-61; ул. Б. Садовая 184-186; просп. Театральный 23-35.

- ул. 3-я Кольцевая 58, 60, 60/35, 58Б, 58А; ул. 4-я Кольцевая 2-22, 40/1, 27-39, 39/40; ул. 5-я Кольцевая 1-19, 2-34; ул. Мадояна 35-61, 34-42; ул. Разина 1, 3.

- ул. Верхненольная 1-7, 2-8; ул. Советская 61- 63; ул. Майская 56, 63; ул. 2-я линия 4.

с 09:00 до 17:00:

- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.

- ул. Зенитчиков 22-38, 19-33; пер. Гвардейский 69-83; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Коровкина 39-45.

- ул. Двинская 22-30; ул. 26-го Июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 21-29, 28-38; ул. Калужская 1-37, 2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20, 20/1.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Красноармейская 1Б, 3, 3А, 3Б; пер. Гвардейский 2/1, 4, 5; пер. Доломановский 51/2.

с 12:00 до 14:00:

- ул. Лермонтовская 2-14; пер. Гвардейский 4-14; пер. Бригадный 7-13, 10-16 .

*По данным Донэнерго.

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ИСТОЧНИК KP.RU