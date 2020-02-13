2020-02-13T14:14:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону за неубранный снег могут оштрафовать на 70 тысяч рублей

Уже выданы 256 предписаний об устранении нарушений
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В донской столице уже выданы 256 предписаний об устранении нарушений. Фото: ГОПАЛО Ольга.В донской столице уже выданы 256 предписаний об устранении нарушений. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону за неубранный на улицах снег могут оштрафовать на приличную сумму. Об этом сообщили в мэрии города. Как оказалось, в снегопад - 12 февраля - чистить улицы донской столицы, по официальным данным, вышли 400 дворников, а также работали 170 спецмашин.

Однако за уборку и вывоз снега, расчистку прилегающих, а также дворовых территорий ответственны не только коммунальные службы.

Известно, что сейчас по улицам города проводят рейды на предмет соблюдения Правил благоустройства. И только за 13 февраля выявлены нарушения по 329 точкам. В основном, территории относятся к вотчине юрлиц и предприятий сферы торговли. Там обнаружили наледи на тротуарах и на крышах, а также несвоевременный вывоз снега.

В результате, уже выданы 256 предписаний и уведомлений об устранении нарушений в адрес юрлиц, управляющих компаний и ТСЖ и составлены 73 протокола об административном правонарушении.

Известно, что нарушение Правил благоустройства предусмотрен внушительный штраф на граждан в размере от 300 до 3000 рублей, на должностных лиц - от 8 до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 25 до 70 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любовный треугольник: «Лолита» из Ростовской области свела с ума своего отчима
Более двадцати юных дарований из Волгодонска стали победителями и призерами международных конкурсов
«Валюха помолодеет на 40 лет»: Стал известен сюжет седьмого сезона сериала «Сваты»
«Ужовий экстаз»: Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию изумила поклонников
В Ростове падающий снег с крыши повредил машину
«Удалить Instagram!»: В Госдуме отреагировали на шутку мужа ростовской модели Дмитрия Тарасова про коронавирус
В Ростове-на-Дону живут больше 500 участников Великой Отечественной войны
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В Ростове-на-Дону за неубранный снег могут оштрафовать на 70 тысяч рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 февраля 2020: где и когда
Безопасное движение: ростовчанин предлагает установить приподнятые пешеходные переходы на Западном
Автобус с пассажирами застрял на заснеженной трассе в Ростовской области
ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
В Ростовской области на благоустройство парка потратят почти 30 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону приглашают на дорожное ралли для автолюбителей
Оскорбил нацию: Дмитрий Тарасов на весь мир опозорился шуткой о коронавирусе
Более полкило марихуаны обнаружили у жителя Ростовской области
Управляющие компании задерживают платежи жильцов за вывоз отходов