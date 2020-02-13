В Ростове-на-Дону за неубранный снег могут оштрафовать на 70 тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:14:04+03:00

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В Ростове-на-Дону за неубранный на улицах снег могут оштрафовать на приличную сумму. Об этом сообщили в мэрии города. Как оказалось, в снегопад - 12 февраля - чистить улицы донской столицы, по официальным данным, вышли 400 дворников, а также работали 170 спецмашин.

Однако за уборку и вывоз снега, расчистку прилегающих, а также дворовых территорий ответственны не только коммунальные службы.

Известно, что сейчас по улицам города проводят рейды на предмет соблюдения Правил благоустройства. И только за 13 февраля выявлены нарушения по 329 точкам. В основном, территории относятся к вотчине юрлиц и предприятий сферы торговли. Там обнаружили наледи на тротуарах и на крышах, а также несвоевременный вывоз снега.

В результате, уже выданы 256 предписаний и уведомлений об устранении нарушений в адрес юрлиц, управляющих компаний и ТСЖ и составлены 73 протокола об административном правонарушении.

Известно, что нарушение Правил благоустройства предусмотрен внушительный штраф на граждан в размере от 300 до 3000 рублей, на должностных лиц - от 8 до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 25 до 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU