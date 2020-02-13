В Ростове-на-Дону живут больше 500 участников Великой Отечественной войны

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:22:30+03:00

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В Ростове-на-Дону подсчитали, сколько участников Великой Отечественной войны живут в донской столице. Таковых оказался 531 человек. Всего же в городе проживают 6,1 тыс. участников Великой Отечественной, тружеников тыла и приравненных к этим категориям лиц.

Как рассказала директор Департамента соцзащиты Ирина Шувалова, для оказания ветеранам поддержки, на постоянной основе организована работа по проведению мониторинга условий их жизни.

- Мы знаем, в чем они нуждаются, и всегда помогаем им, - акцентировала внимание она.

К слову, уже в пятницу, 14 февраля, город отмечает еще одну важную дату - 77-ю годовщину полного освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день состоится торжественное возложение цветов и венков к монументу «Штурм» в Кумженской роще и церемония возложения цветов у мемориального комплекса «Жертвам фашизма» в Змиевской балке. Сегодня в Ростове проживают семь участников освобождений города.

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ИСТОЧНИК KP.RU