«Удалить Instagram!»: В Госдуме отреагировали на шутку мужа ростовской модели Дмитрия Тарасова про коронавирус

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандал с шуткой Дмитрия Тарасова о коронавирусде разгорается с новой силой. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев поделился своим мнением по поводу шутки бывшего футболиста московского клуба «Локомотив». Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», игрок разместил снимок со стилистом азиатской внешности и надписью «коронавирус».

Публикация Дмитрия Тарасова возмутила людей. Фото: Instagram Дмитрия Тарасова

Публикацию Дмитрия Тарасова сочли крайне оскорбительной.

- Не в первый раз мы становимся свидетелями оскорбительных якобы «шуток» этого футболиста. Мой совет Тарасову: удалить Instagram и заниматься футболом. Судя по его публикациям, воспитывать его уже поздно, а в футбол Леонид Слуцкий, возможно, еще научит играть. Вот пусть и играет, - сказал Свищев в интервью РИА Новости в сторону игрока, который в данный момент тренируется вместе с казанским «Рубином».

Шутка Тарасова не понравилась не только депутатам Госдумы, подписчикам, но и организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), представители которой обвинили его в расизме и посоветовали наказать игрока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История ростовской золушки, которая увела у Бузовой мужа: биография Анастасии Костенко

Биография Анастасии Костенко, которой Дмитрий Тарасов сделал предложение на Мальдивах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU