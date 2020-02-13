2020-02-13T15:22:02+03:00
Общество

В Ростове падающий снег с крыши повредил машину

От удара у автомобиля выбило стекло
Дадаян Давид
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На машину упал снежный ком. Фото: соцсетиНа машину упал снежный ком. Фото: соцсети
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В донской столице снег, упавший с кровли, повредил иномарку, припаркованную у дома. Инцидент случился 13 февраля на Дубовском переулке 9 «в». Информация появилась в соцсетях.

День для владельца серой «Киа» выдался неудачным. Видимо, водитель не смог найти подходящего места для парковки и поставил авто вплотную к дому. Какого было его удивление, когда он обнаружил, что теперь его «железный конь» выглядит не так, как прежде.

С кровли здания прямо на иномарку свалилась куча снега. Вес «посылки» оказался внушительным: от удара у авто выбило заднее стекло и помяло крышу.

Видимо, всему виной переменчивая ростовская погода. Вначале недели ударили морозы, пошел снег, а уже к 13 февраля значительно потеплело. Выпавшие осадки начали таять и бесконтрольно «выпадать» на все вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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