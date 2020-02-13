2020-02-13T15:46:46+03:00
Общество

«Ужовий экстаз»: Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию изумила поклонников

Влада Чигирева поделилась роскошным видео под водой [видео]
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская чемпионка сумела удивить Интернет. Фото: Instagram Влады Чигиревой.Олимпийская чемпионка сумела удивить Интернет. Фото: Instagram Влады Чигиревой.
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«На это можно смотреть бесконечно!». Именно такими словами отреагировали поклонники на выступление спортсменки-синхронистки под водой. Плавность движений, завораживающая музыка, нежность и страсть. Все это уместилось в 30 секундном ролике Русской русалки Влады Чигиревой из Ростова-на-Дону. Видеотанец Олимпийской чемпионки под водой уже посмотрели тысячи человек, который сразу же принялись комментировать увиденное.

- Я бы назвала это русалкины танцы или стихия моя - вода. Очень круто, - написала одна из подписчиц спортсменки.

- Подводное синхронное плавание, кто красивее исполнит за две минуты, - бросила вызов другая.

- Залип прям, очень круто, - высказал свой восторг еще один поклонник.

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Ну и меня с юбилеем
2001 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но были и такие комплименты: «Какая же Вы изящная», «На такую красоту можно смотреть вечно», «Мега красиво», «Потрясающе» и «Шикарно».

Сама же Влада не поленилась поблагодарит каждого из поклонников за теплые слова в свой адрес. А еще написала, с чем связано это видео:

- Недавняя съемка вдохновила на продолжение практики нового вида танцев «ужовий экстаз», поэтому, скоро проведем Чемпионат мира - подключайтесь.

chigirevavladachigirevavlada
Наша с @volkovvanya съемка вдохновила на продолжение
916 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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