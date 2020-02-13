2020-02-13T16:11:47+03:00
Общество

«Валюха помолодеет на 40 лет»: Стал известен сюжет седьмого сезона сериала «Сваты»

Зрители увидят красивую историю любви
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Актриса Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона сериала "Сваты". Фото: Instagram svati_officialАктриса Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона сериала "Сваты". Фото: Instagram svati_official
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В новом сезоне популярного телесериала «Сваты» зрители увидят красивую историю любви. Поклонникам покажут историю знакомства юного Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной.

Создатели сериала нашли молодых актеров на их роли. Артистам придется воссоздать любовную историю сорокалетней давности и показать каким были Иван Будько и Валентина.

Судя по первым кадрам, опубликованным в официальной группе «Сватов» в Instagram, на этот раз события развернутся в Масленицу. Герои, которых играют Татьяна Кравченко и Федор Добронравов, будут встречать весну и окажутся в нетипичной ситуации.

svati_officialsvati_official
Седьмой сезон сериала снимается в Белорусии
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В новом сезоне даже появится новый герой в исполнении Михаила Трухина. Он сыграет директора сельского клуба Палыча, который проведет свадьбу внучки главных героев и ее жениха-иностранца.

В телесериале зрители увидят актера Анатолия Васильева, который не появлялся в «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. В седьмом сезоне он появится в сценах воспоминаний.

Сейчас снимаются все зимние эпизоды сериала. Они продолжатся до весны, а уже в мае стартуют съемки летних сцен. После этого начнется монтаж и озвучка, а окончательный вариант седьмого сезона «Сватов» выйдет на телеэкраны в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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