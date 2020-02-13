2020-02-13T16:22:32+03:00
Общество

Более двадцати юных дарований из Волгодонска стали победителями и призерами международных конкурсов

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСУправление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Целый ряд международных конкурсов для детей в 2019 году организовал и провел АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с Фондом содействия развитию муниципальных образований Ассоциации территорий расположения атомных электростанций.

- Сегодня мы чествуем победителей четырех международных конкурсов. Я считаю это большим событием для нашего города. Мы, Ростовская атомная станция, все предприятия концерна «Росэнергоатом», включаемся в поддержку этих конкурсов для того, чтобы вы могли раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. Чтобы вы могли доказать всем, и прежде всего - себе, что вы самые лучшие в своей школе, что вы лучшие в своем городе. А побеждая в этих конкурсах, вы подтверждаете и то, что вы самые лучшие в нашей стране! Оставайтесь такими же смелыми, целеустремленными и всегда добивайтесь поставленных целей, - пожелала молодым дарованиям и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Ульяна Плотникова.

В церемонии чествования, которая состоялась в Информационном центре Ростовской АЭС, приняли участие победители Международных конкурсов «В объятиях природы», «Атом-кутюр», «Атомный пегасик» и «МультиКЛИПация».

Главным и долгожданным событием для юных писателей и художников стало вручение книг. Это сборник литературных произведений под общим названием «Когда закончилась война…». В него вошли лучшие рассказы, стихотворения и иллюстрации участников конкурса «Атомный пегасик». Сборник был выпущен изданием «Детская литература».

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