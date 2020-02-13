Богатырская миля: гости отеля-замка получат бонусы от «Аэрофлота»

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:02:49+03:00

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Четырехзвездочный отель «Богатырь» в «Сочи Парке», оформленный в стиле средневекового замка, стал партнером программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Теперь участники программы смогут получать мили за проживание и сопутствующие услуги отеля. При этом бронирование номера должно быть оформлено на официальном сайте отеля, по телефону или электронной почте.

Для начисления миль гостю достаточно предъявить карту участника программы «Аэрофлот Бонус» или сообщить ее номер на стойке регистрации при заезде. По условиям партнерства, участники программы получают 1 милю за каждые 40 руб., потраченные на проживание и различные услуги отеля.

- Партнерство с «Аэрофлот Бонус» – эксклюзивная коллаборация, позволяющая реализовать в нашем отеле уникальный современный сервис, удобный и выгодный для наших гостей. Мы всегда стараемся отвечать на запросы и оправдывать ожидания наших гостей, ориентируясь на их стиль жизни, и это стало основой идеи партнерства, – отметил начальник отдела маркетинга Александр Колчанов.

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