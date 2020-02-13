Ростовская Ким Кардашьян прогулялась по улицам города

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:35:56+03:00

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Колоритную брюнетку заметили горожане на улицах донской столицы. Выдающиеся формы девушки очевидцы сфотографировали и опубликовали в социальных сетях. Снимки стремительно разлетелись по Интернету.

Многие пришли к выводу, что ростовская версия Ким Кардашьян во много превосходит оригинал. Но вот жизнь у нее не сахар. По городу приходится ходить с тележкой и тяжелыми сумками.

Ким Кардашьян слева, а ростовская копия справа. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Судя по фото, формы красавицы могут затмить фигуру американской звезды. Если смотреть со спины, то параметры дончанки заметно превосходят размеры модели.

Ростовской копии Ким Кардашьян повышенное внимание к своей персоне совсем не льстит. Более того, от посторонних людей старается держаться в стороне.

- Какие яркие личности гуляют по Северному на Квадро. На самом деле это переодетый мужчина. Говорят, что несколько лет назад у него умерла жена и с тех пор он начал так одеваться, - сообщил автор публикации в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону»

С этими словами не согласились некоторые подписчики, посчитав фигуру и лицо ростовской Ким Кардашьян излишне женственными.

Ростовской копии звезды приходится самой таскать тяжелые сумки. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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ИСТОЧНИК KP.RU