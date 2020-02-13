2020-02-13T17:35:56+03:00
Общество

Ростовская Ким Кардашьян прогулялась по улицам города

Фигура «двойника» знаменитости вызвала ажиотаж [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовскую Ким Кардашьян увидели на улицах города. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Ростовскую Ким Кардашьян увидели на улицах города. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

Колоритную брюнетку заметили горожане на улицах донской столицы. Выдающиеся формы девушки очевидцы сфотографировали и опубликовали в социальных сетях. Снимки стремительно разлетелись по Интернету.

Многие пришли к выводу, что ростовская версия Ким Кардашьян во много превосходит оригинал. Но вот жизнь у нее не сахар. По городу приходится ходить с тележкой и тяжелыми сумками.

Ким Кардашьян слева, а ростовская копия справа. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Ким Кардашьян слева, а ростовская копия справа. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Судя по фото, формы красавицы могут затмить фигуру американской звезды. Если смотреть со спины, то параметры дончанки заметно превосходят размеры модели.

Ростовской копии Ким Кардашьян повышенное внимание к своей персоне совсем не льстит. Более того, от посторонних людей старается держаться в стороне.

- Какие яркие личности гуляют по Северному на Квадро. На самом деле это переодетый мужчина. Говорят, что несколько лет назад у него умерла жена и с тех пор он начал так одеваться, - сообщил автор публикации в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону»

С этими словами не согласились некоторые подписчики, посчитав фигуру и лицо ростовской Ким Кардашьян излишне женственными.

Ростовской копии звезды приходится самой таскать тяжелые сумки. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Ростовской копии звезды приходится самой таскать тяжелые сумки. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области проводят проверку по факту гибели рабочего
Из-за поломки из «Платова» не смог вылететь рейс в Санкт-Петербург
В Ростове «отмазывавший» призывников военный комиссар проведет в колонии четыре года
«Шаг в IT»: В Ростове-на-Дону стартует Всероссийская олимпиада для школьников
В Ростове на остановках проверят работу линейных диспетчеров
Ростовчанка для разнообразия завела в своей квартире свинью
Сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону 15 февраля 2019: где купить продукты дешевле
Ростовская Ким Кардашьян прогулялась по улицам города
Богатырская миля: гости отеля-замка получат бонусы от «Аэрофлота»
Любовный треугольник: «Лолита» из Ростовской области свела с ума своего отчима
Более двадцати юных дарований из Волгодонска стали победителями и призерами международных конкурсов
«Валюха помолодеет на 40 лет»: Стал известен сюжет седьмого сезона сериала «Сваты»
«Ужовий экстаз»: Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию изумила поклонников
В Ростове падающий снег с крыши повредил машину
«Удалить Instagram!»: В Госдуме отреагировали на шутку мужа ростовской модели Дмитрия Тарасова про коронавирус
В Ростове-на-Дону живут больше 500 участников Великой Отечественной войны
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В Ростове-на-Дону за неубранный снег могут оштрафовать на 70 тысяч рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 февраля 2020: где и когда
Безопасное движение: ростовчанин предлагает установить приподнятые пешеходные переходы на Западном
Автобус с пассажирами застрял на заснеженной трассе в Ростовской области
ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
В Ростовской области на благоустройство парка потратят почти 30 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону приглашают на дорожное ралли для автолюбителей
Оскорбил нацию: Дмитрий Тарасов на весь мир опозорился шуткой о коронавирусе
Более полкило марихуаны обнаружили у жителя Ростовской области
Управляющие компании задерживают платежи жильцов за вывоз отходов