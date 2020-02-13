Ростовчанка для разнообразия завела в своей квартире свинью

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:47:20+03:00

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Ростовчанка решила завести в своей квартире свинью.

Жительница донской столицы подыскала замену кошке или собаке. Женщина регулярно одевает своего питомца в попону и выводит на поводке на прогулку. Во время одного из таких променадов ее сфотографировали жители той самой многоэтажки. Снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу нестандартного домашнего питомца.

«Люди сходят с ума...А почему бы самим не пойти в хлев», «Это как же скучно и беззаботно нужно жить, чтобы однажды тебя посетила гениальная мысль поселить в своей квартире свинью», «Это хряктерьер, свинтерьер или хрякбуль?», «Их приучают дела на улице делать, интеллект превышает собачий, обучаются командам. Купаться любят. В общем, как жучка, но мини-пиг», - поделились своим мнение ростовчане.

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Некоторые ростовчане уже поделились опытом.

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ИСТОЧНИК KP.RU