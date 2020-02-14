Титулованную красавицу-прокурора из Ростова-на-Дону задержали за взятку сотруднику ФСБ

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:27:34+03:00

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Прокурора Урупского района КЧР, ростовчанку, которая много лет проработала в донской столице Елену Тверитневу задержали оперативные сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.

В органах прокуратуры подозреваемая трудится с мая 1988 года. Она работала помощником, старшим помощником прокурора Пролетарского района Ростова, заместителем прокурора Ленинского района Ростова, а в 2014 году была переведена в прокуратуру КЧР.

По версии следствия, женщина подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ за общее покровительство. Сумма вознаграждения составила 300 тысяч рублей.

Елена Тверитнева долгое время работала в органах прокуратуры Ростова-на-Дону. Фото: 1rnd.ru

- Прокурора Урупского района КЧР задержали за дачу взятки, - подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По информации 1Rnd.ru, сын подозреваемой служит в прокуратуре Первомайского района донской столицы.

Стоит отметить, что Елена Тверитнева известна как «Миссис бабушка Вселенной». Этот титул она завоевала в 2009 году, когда появилась на подиуме в Турции Елена появилась в ярко-синей форме прокуратуры России.

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ИСТОЧНИК KP.RU