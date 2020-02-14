РФС не стал наказывать мужа ростовской модели Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:00:26+03:00

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Российский футбольный союз принял извинения футболиста Дмитрия Тарасова, который является мужем ростовской модели Анастасии Костенко, пошутившего про коронавирус. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", игрок опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью "коронавирус".

В организации "Футбол против расизма в Европе" посчитали, что данное фото является проявлением расизма. Представители организации посчитали публикацию недопустимой и даже посчитали, что к автору должны быть применены санкции. Спустя несколько часов, Дмитрий Тарасов назвал свою публикацию "дурацким юмором", который "не нужно воспринимать всерьез".

- С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

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ИСТОЧНИК KP.RU