2020-02-14T18:10:54+03:00
Общество

«Я думала шутки в цирке уже устарели»: Ростовские зрители в восторге от шоу «Аливрувер»

Фееричное цирковое конфетти можно еще увидеть до 1 марта
Ольга КУБЫШЕВА
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До 1 марта на арене Ростовского государственного цирка проходит фееричное Экзотик-шоу «АЛИВРУВЕР» – цирковое конфетти творческих импровизаций под руководством Заслуженной артистки России Юлии Филатовой.

В программе - обезьяны-джигиты, настоящий персидский леопард, роскошные пони и загадочные питоны, забавные попугайчики, ваши любимые кошки и собаки, знаменитые дрессированные медведи-акробаты династии Филатовых-Клыковых и множество других милых и удивительных зверей. Неповторимую атмосферу создают и великолепный шоу-балет, и лазерное шоу, и дизайнерские костюмы. И, конечно же, какой цирк — без молодых, смешных иногда лиричных, но никогда не унывающих клоунов!

Конечно же, зрители в восторге от увиденного и с удовольствием делятся первыми впечатлениями.

- Я думала шутки в цирке уже устарели. - призналась одна из юных ростовчанок. - Но шутки просто гениальные. А клоуны в цирке восхитительные!

В числе были и такие: смешные, оригинальные и современные клоуны, яркие и бесстрашные гимнасты, блестящее выступление шоу-балета, ловкие гимнасты - целых два часа веселья и радости. А еще - «Это было очень круто», «Здорово работали акробаты! Предела человеческому телу нет», «Это будет одна из самых лучших программ».

И все это по демократичным ценам: от 500 до 1500 рублей. Купить билеты можно в кассе цирка и на сайте: https://www.circus-rostov.ru/.

Приходите и убедитесь своими глазами, что от манежа - глаз не оторвать.

КОНКРЕТНО

Семь причин прийти на шоу:

1. Смешные клоуны.

2. Леопард, питоны и другие животные.

3. Захватывающие номера акробатов и эквилибристов.

4. Яркий шоу-балет.

5. Творческие импровизации.

6. Дизайнерские костюмы.

7. 2,5 часа чистого удовольствия и радости.

Ростовские зрители в восторге от шоу «Аливрувер». Видео: архив Ростовского государственного цирка.

На правах рекламы

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