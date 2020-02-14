2020-02-14T19:05:40+03:00
Общество

Ростовские работники водоканала обнаружили танковый пулемет времен ВОВ

Оружие останется в музее организации
Виктория Никитина
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В Ростове нашли танковый пулемет. Фото: ростовский ВодоканалВ Ростове нашли танковый пулемет. Фото: ростовский Водоканал
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В Ростове водоканальщики во время проведения работ нашли танковый пулемет.

Оружие находилось на глубине всего 60 сантиметров рядом с канализационным колодцем. Танковый пулемет Дягтерёва «ДТ-29» 1941 года обнаружили сегодня, в День освобождения Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

- Мы посоветовались со специалистами мемориального комплекса «Самбекские высоты». Они нам подсказали, какой именно это пулемет, подтвердив, что находка - редкая, - сообщила начальник Многофункционального центра прикладных квалификаций Наталья Скрябина, куратор музея Ростовского Водоканала.

Раритетное оружие нашла бригада Ростовводоканала во время замены трубопровода. Стоит отметить, что данный образец был на вооружении 33-го ростовского полка НКВД. Пулемет передадут в музей организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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