Ростовские работники водоканала обнаружили танковый пулемет времен ВОВ

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове водоканальщики во время проведения работ нашли танковый пулемет.

Оружие находилось на глубине всего 60 сантиметров рядом с канализационным колодцем. Танковый пулемет Дягтерёва «ДТ-29» 1941 года обнаружили сегодня, в День освобождения Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

- Мы посоветовались со специалистами мемориального комплекса «Самбекские высоты». Они нам подсказали, какой именно это пулемет, подтвердив, что находка - редкая, - сообщила начальник Многофункционального центра прикладных квалификаций Наталья Скрябина, куратор музея Ростовского Водоканала.

Раритетное оружие нашла бригада Ростовводоканала во время замены трубопровода. Стоит отметить, что данный образец был на вооружении 33-го ростовского полка НКВД. Пулемет передадут в музей организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на детской площадке нашли гранату.

Сотрудники полиции оцепили место ЧП.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU