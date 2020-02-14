Девятибалльные пробки сковали донскую столицу 14 февраля

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:32:12+03:00

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В День влюбленных Ростов стал в девятибалльных пробках.

Серьезные заторы осложнили путь домой для возвращающихся с работы горожан. Машины стали скапливаться на дорогах еще с пяти часов вечера. Ростовчане уже давно привыкли к часу пик, а в праздничные дни горожане и вовсе морально готовятся провести в дороге уйму времени.

Заторы образовались на большинстве центральных улиц. С трудом транспорт движется по Большой Садовой, Красноармейской, улицам Обороны, Социалистической, переулкам Халтуринскому и Семашко, а также по проспектам Будённовскому, Ворошиловскому, Соколова и Чехова. Машины остановились на проспекте Сиверса.

Кроме того, горожане стоят в пробках на проспекте Михаила Нагибина, улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Вавилова, Вятской, Троллейбусной, Киргизской, Менжинского и Пановой.

В Советском районе машины стоят на Малиновского и Доватора.

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ИСТОЧНИК KP.RU