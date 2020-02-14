Огромная яма на одной из ростовских улиц калечит автомобили

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:38:33+03:00

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В Ростове-на-Дону глубокая яма калечит местные автомобили.

Провал на проезжей части образовался на улице Российской. По традиции, в донской столице снег сошел вместе с асфальтом и ям на дороге стало в разы больше. Первой колесом в яму угодила владелица автомобиля Ford.

- Вся дорога была в воде и яму не было видно. Как итог - вырвало колесо с приводом, разлетелся подшипник. Машину даже на эвакуатор с трудом затянули, - сообщила пострадавшая в одном из местных пабликов соцсети.

Пока ростовчанка ждала ГИБДД, в эту самую яму угодили ещё четыре машины. Стоит отметить, что опасный дефект покрытия находится в районе автосалона Kia.

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В соцсетях появилось видео с места ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU