2020-02-14T21:19:20+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело: в Ростовской области рельс упал на ногу рабочему

Кран неудачно захватил рельсовую рубку
Виктория Никитина
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В Ростовской области рельс упал на ногу рабочегоВ Ростовской области рельс упал на ногу рабочегоФото: "КП" Архив
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В Ростове возбудили уголовное дело из-за падения рельса на ногу рабочего.

Об этом рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. В ходе следствия стало известно, что в октябре 2019 года на 282 километре перегона «Зимовники - Хутуны» Ростовской области один из рабочих получил удар упавшим рельсом в область голени.

В это время на участке проводили ремонтно-восстановительные работы по сварке рельс и укладыванию рельсовой рубки. Кран неудачно захватил рельсовую рубку и из-за этого она выскользнула и упала на ногу рабочему. В результате чрезвычайного происшествия рабочий получил открытый перелом обеих костей нижней трети левой голени, что расценивается, как тяжкий вред здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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