2020-02-15T09:22:32+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель иномарки сбил школьницу

Девочку доставили в больницу
Ольга ГОПАЛО
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Ребенка отвезли в ближайшую больницу. Фото: ГОПАЛО ОльгаРебенка отвезли в ближайшую больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В пятницу, 14 февраля в городе Морозовске Ростовской области произошла авария. Дорожное происшествие случилось на улице Кирова около шести часов вечера. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, водитель иномарки «Тойота Калдина» сбил 11-летнюю девочку-пешехода. Школьница вместе с отцом переходила проезжую часть дороги по линии перекрёстка.

В результате происшествия ребенок получил травмы. В ведомстве добавили, что несовершеннолетняя доставлена в больницу. По факту произошедшего проводится проверка. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, под Ростовом-на-Дону иномарка на летней резине стала причиной гибели пенсионерки. Авария произошла на трассе. Известно, что легковушка снесла еще три автомобиля. По предварительным данным, водитель пошел на обгон в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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