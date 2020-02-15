«Просто ТОП»: Самая красивая девушка России исполнила танец с сердечками

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:34:56+03:00

Титул самой красивой девушки России Алина получила после того, как обошла полсотни красавиц на конкурсе. Фото: Инстаграм Алины Санько.

А в ответ получила десятки стихов и комплиментов

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День всех влюбленных, 14 февраля, самая красивая девушка России решила отпраздновать по своему. Не фото с красивыми розами и в ресторане, которыми пестрит Instagram, а с воздушными шариками. Она записала видеоролик, на котором сменила несколько образов в красном и порадовала поклонников танцем с сердечками.

- С Днем Святого Валентина, Друзья! Пусть Ваши сердца будут полны любви и счастья. На этот праздник я выбираю красный наряд, - подписала видео «Мисс Россия» Алина Санько из города Азова Ростовской области.

И в ответ получила сотни виртуальных сердечек идесятки комплиментов. В числе них «Самая нежная девушка во Вселенной», «Просто ТОП», «Какая же ты элегантная», «Вы - красавица!», «Красный цвет вам оооочень идет».

Были даже нескромные стихи. Танец в исполнении красавицы посмотрели больше 35 тысяч человек.

ms.alinasanko С Днём Святого Валентина, Друзья!

ИСТОЧНИК KP.RU