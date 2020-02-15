В Ростовской области до 2 марта выпускники должны определиться с выбором

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:45:47+03:00

В Ростовской области в этом году в девятых классах учатся около 40 тысяч школьников. Фото: Ольга Крыльцова

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В этом году у выпускников девятых классов классов появился еще один дополнительный день для раздумий. Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации.

В минувшем году заявление надо было сдать до 1 марта. Но поскольку в 2020-м этот день приходится на воскресенье, то сдать бумагу можно до 2 марта.

Как рассказали в региональном министерстве образования, выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором должен прописать выбранные для сдачи учебные предметы. Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассники должны сдать два обязательных предмета - математику и русский язык, а также два предмета по выбору.

Также в заявлении указывается форма итоговой аттестации – основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. А вот итоговое собеседование по русскому уже прошло, в нем приняли участие 40 тысяч донских школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU