Погода на выходные в Ростове-на-Дону 15-16 февраля 2020: синоптики обещают сильный туман и без осадков

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:07:07+03:00

Зимняя сказка пришла в Ростов-на-Дону не на долго. Фото: Мария АНАНОВА

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Погода на выходные 15-16 февраля 2020 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают сильный туман и без осадков. Так, в субботу, 15 февраля, в дневные часы в городе потеплеет до пяти градусов тепла. Ветер ожидается восточный, его скорость составит шесть метров в секунду. А вот к вечеру столбики уличных термометров опустятся до нуля градусов.

А уже утром следующего дня, 16 февраля, метеорологи предупреждают жителей - будет сильный туман, видимость при котором составит не более километра. Поэтому водителям на дорогах советуют быть очень внимательным и осторожными. В дневные часы в воскресенье - от минус двух градусов до плюс четырех. Ветер восточный усилится до восьми метров в секунду.

Всю рабочую неделю будет плюсовая температура и практически без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU