2020-02-15T12:23:23+03:00
Общество

Ростовские гандболистки в лидерах турнирной таблицы

Спортсменки команды ГК «Ростов-Дон» обыграли соперниц из Астрахани в выездном матче
Ольга ГОПАЛО
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Спортсменки команды ГК «Ростов-Дон» обыграли соперниц из Астрахани в выездном матче. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Спортсменки команды ГК «Ростов-Дон» обыграли соперниц из Астрахани в выездном матче. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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Накануне, 14 февраля, ростовские ганболистки провели выездной матч в Астрахани. Как рассказали в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон», это был очередной тур Суперлиги Париматч 2019/20.

Известно, что по его итогам ростовские спортсменки сохранили свое лидерство в турнирной таблице, а сам спортивный поединок был захватывающим зрелищем.

Так, команды обменялись первыми голами только на исходе третьей минуты встречи, но только после 40-й минуты ростовчанки начали стабильно наращивать свой отрыв. У зрителей складывалось ощущение, что хозяйки поля порой не выдерживают высокого темпа, навязанного нашей командой, и постепенно устают.

Итог встречи 30:32 в пользу команды «Ростов-Дона». В итоге лучшим бомбардиром стала Анна Вяхирева. А что касается лидерства в турнирной таблице, то на втором месте расположилась «Лада», а на третьем – ЦСКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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