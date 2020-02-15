2020-02-15T14:26:28+03:00
Происшествия

«Сел за руль без прав»: В Ростовской области погибли два пассажира легковушки, еще двое - в больнице

На трассе «Жигули» столкнулись с КамАЗом
Ольга ГОПАЛО
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Врачи скорой отвезли в больницу двоих пострадавших, еще двух спасти не удалось. Фото: ГОПАЛО Ольга.Врачи скорой отвезли в больницу двоих пострадавших, еще двух спасти не удалось. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Поздно вечером, 14 февраля, в Ростовской области произошла авария, которая унесла две человеческие жизни. Дорожное происшествие случилось около 20:20 на трассе между Волгоградом и Каменском-Шахтинским.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, там столкнулись «десятка» и «КамАЗ» с прицепом. По предварительным данным, 44-летний водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. В ведомстве добавили, что мужчина за рулем «Жигулей» был без водительских прав.

В результате аварии, погибли два пассажира легкового автомобиля - 30-летняя и 27-летний мужчина. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших: от полученных ран они скончались на месте. Еще двоих участников этой аварии - водителя и третьего пассажира - 42-летнюю женщину, отвезли в ближайшую больницу.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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