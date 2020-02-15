«И где же ваш Валентин?»: Самую красивую женщину России просят показать мужа
Праздник влюбленных продолжается. Знаменитости со всего мира выкладывают в соцсетях тематические посты с рассказами о светлом и великом. Вот и самая красивая женщина России - многодетная мать Полина Диброва получила этот титул в 2017 году, не обошла стороной праздник. Модель опубликовала в Инстаграм серию снимков, на которых позирует с шариками в форме сердечек.
- Любовь восхитительное чувство. Обожаю мурашки в животе. Любите мои дорогие, не стесняйтесь своих чувств! Не экономьте на словах, теплые слова и эмоции украшают жизнь, - подписала она кадры.
В итоге поклонники красотки из Ростова-на-Дону молчать не стали.
- Полина, вы чудесно умеете передать любовь!!! Любовь всеобщую, всеобъемлющую и самую светлую! - написал один из подписчиков.
- Ты сама, как нежная и сказочная мурашка, - получила красавица и такой комплимент.
Но были и те кто поинтересовался:
- И де ж ваш Валентин, Полечка? На фото одни шарики, - оставил сообщение автор, вероятно, имея ввиду супруга хозяйки странички, известного телеведущего Дмитрия Диброва.
Модель отреагировала на вопрос с юмором.
- Парит в воздухе, - написала она.
ИСТОЧНИК KP.RU