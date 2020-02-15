2020-02-15T15:19:52+03:00
Общество

«И где же ваш Валентин?»: Самую красивую женщину России просят показать мужа

Многодетная мать отреагировала на просьбу с юмором
ГОШЕВ Игорь
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Красавица частенько демонстрирует новые образы, но без второй половины в кадре. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица частенько демонстрирует новые образы, но без второй половины в кадре. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Праздник влюбленных продолжается. Знаменитости со всего мира выкладывают в соцсетях тематические посты с рассказами о светлом и великом. Вот и самая красивая женщина России - многодетная мать Полина Диброва получила этот титул в 2017 году, не обошла стороной праздник. Модель опубликовала в Инстаграм серию снимков, на которых позирует с шариками в форме сердечек.

- Любовь восхитительное чувство. Обожаю мурашки в животе. Любите мои дорогие, не стесняйтесь своих чувств! Не экономьте на словах, теплые слова и эмоции украшают жизнь, - подписала она кадры.

В итоге поклонники красотки из Ростова-на-Дону молчать не стали.

- Полина, вы чудесно умеете передать любовь!!! Любовь всеобщую, всеобъемлющую и самую светлую! - написал один из подписчиков.

- Ты сама, как нежная и сказочная мурашка, - получила красавица и такой комплимент.

Но были и те кто поинтересовался:

- И де ж ваш Валентин, Полечка? На фото одни шарики, - оставил сообщение автор, вероятно, имея ввиду супруга хозяйки странички, известного телеведущего Дмитрия Диброва.

Модель отреагировала на вопрос с юмором.

- Парит в воздухе, - написала она.

polinadibrovapolinadibrova
Любовь восхитительное чувство. Обожаю мурашки в животе.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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