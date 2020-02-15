2020-02-15T17:07:42+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение сразу на нескольких улицах

Там будут идти работы по реконструкции коллектора
Ольга ГОПАЛО
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Автомобилистам стоит понимать, по каким улицам лучше пока не ездить.Автомобилистам стоит понимать, по каким улицам лучше пока не ездить.Фото: Сергей ГАПОН
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В городе Ростове-на-Дону на три месяца будет ограничено движение на некоторых улицах. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. В частности, речь идет о том, что ограничения будут действовать в донской столице с 15 февраля по 15 мая этого года. Речь идет об участке от улицы 5-я Линия до улиы 11-я Линия.

В качестве альтернативы дорожники предлагают автомобилистам ехать в объезд по улице Закруткина, улицам 5-я Линия и 1-я Пролетарская. А вот по улице 5-я Линия от улицы Закруткина до улицы 1-я Пролетарская будет действовать одностороннее движение в тот же промежуток времени. Причина неудобств - продолжение работ по реконструкции канализационного коллектора по улице Мясникова.

Кроме того, с 18 февраля на улице Суворова будет запрещена остановка транспорта. Это делают для того, чтобы повысить пропускную способность улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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