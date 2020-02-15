В Ростове-на-Дону поздравили воинов-интернационалистов

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:20:24+03:00

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В субботу, 15 февраля, отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана. Памятное событие произошло 31 год назад.

Известно, что через эту войну прошли более полумиллиона советских офицеров и солдат. Из них более восьми тысяч – жители Ростовской области. Так, ранения там получили – 396 человек, домой не вернулись 257 дончан, остались инвалидами – 174 и семь воинов пропали безвестен.

Возле открытого после обновления мемориала «Защитникам Отечества» участников тех событий поздравил глава региона. Это памятное место было задумано автором еще 24 года назад. За это время заменены мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов и отреставрирован обелиск.

По словам донского губернатора, важно передать поколениям память о тех событиях и о подвигах земляков, отдавших жизни при защите интересов нашей Родины. К слову, этот год в нашей стране Годом памяти и славы, а в Ростовской области пройдут в общей сложности 82 крупных памятных мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU