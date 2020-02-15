2020-02-15T17:20:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону поздравили воинов-интернационалистов

Через афганскую войну прошли более восьми тысяч жителей региона
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Памятный мемориал установлен в Западном жилом массиве. Фото: Правительство РО.Памятный мемориал установлен в Западном жилом массиве. Фото: Правительство РО.
Изменить размер текста:

В субботу, 15 февраля, отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана. Памятное событие произошло 31 год назад.

Известно, что через эту войну прошли более полумиллиона советских офицеров и солдат. Из них более восьми тысяч – жители Ростовской области. Так, ранения там получили – 396 человек, домой не вернулись 257 дончан, остались инвалидами – 174 и семь воинов пропали безвестен.

Возле открытого после обновления мемориала «Защитникам Отечества» участников тех событий поздравил глава региона. Это памятное место было задумано автором еще 24 года назад. За это время заменены мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов и отреставрирован обелиск.

По словам донского губернатора, важно передать поколениям память о тех событиях и о подвигах земляков, отдавших жизни при защите интересов нашей Родины. К слову, этот год в нашей стране Годом памяти и славы, а в Ростовской области пройдут в общей сложности 82 крупных памятных мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На главном вокзале Ростова-на-Дону открыли фотовыставку
В Ростове-на-Дону поздравили воинов-интернационалистов
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение сразу на нескольких улицах
«И где же ваш Валентин?»: Самую красивую женщину России просят показать мужа
«Сел за руль без прав»: В Ростовской области погибли два пассажира легковушки, еще двое - в больнице
Ростовские гандболистки в лидерах турнирной таблицы
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 15-16 февраля 2020: синоптики обещают сильный туман и без осадков
В Ростовской области до 2 марта выпускники должны определиться с выбором
«Просто ТОП»: Самая красивая девушка России исполнила танец с сердечками
В Ростовской области водитель иномарки сбил школьницу
Бесконтактная кража: злоумышленница похитила деньги у забывчивой ростовчанки
Возбуждено уголовное дело: в Ростовской области рельс упал на ногу рабочему
Огромная яма на одной из ростовских улиц калечит автомобили
Ростов попал в десятку городов, ненавидящих День святого Валентина
Девятибалльные пробки сковали донскую столицу 14 февраля
Ростовские работники водоканала обнаружили танковый пулемет времен ВОВ
«Я думала шутки в цирке уже устарели»: Ростовские зрители в восторге от шоу «Аливрувер»
РФС не стал наказывать мужа ростовской модели Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе
Титулованную красавицу-прокурора из Ростова-на-Дону задержали за взятку сотруднику ФСБ