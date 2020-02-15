2020-02-15T18:08:17+03:00
Общество

На главном вокзале Ростова-на-Дону открыли фотовыставку

Она посвящена городу и его освободителям в годы Великой Отечественной войны
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на вокзале Главном вокзале открылась фотовыставка. Фото: пресс-служба СКЖД.В Ростове-на-Дону на вокзале Главном вокзале открылась фотовыставка. Фото: пресс-служба СКЖД.
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В Ростове-на-Дону на Главном вокзале открылась фотовыставка «Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны». И теперь гости смогут увидеть стенды, где в том числе в фотофактах изложена информация об основных событиях, которые пришлось пережить жителям города в те страшные годы.

Известно, что 77 лет назад началось второе освобождение донской столицы от немецко-фашистских захватчиков. А 8 февраля 1943 года на правый берег Дона прорвался штурмовой отряд 159 стрелковой бригады и занял вокзал Ростов-Главный. Тогда бойцы захватили район Лендворца, вокзала и диспетчерскую. И этот отряд под командованием старшего лейтенанта Гукаса Мадояна вел тяжелую оборону захваченного плацдарма, отражая до 10 атак в сутки до основного наступления наших войск.

Решающее же наступление началось в ночь на 14 февраля, а уже днем наши войска окончательно освободили Ростов-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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