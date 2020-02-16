В Ростовской области тушили Шахтинский драматический театр

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:36:39+03:00

Сообщение о ЧП поступило в ночь на 16 февраля

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В ночь на воскресенье, 16 февраля, около трех часов утра на пульт единой диспетчерской службы в Ростовской области поступило сообщение о возгорании. Известно, что чрезвычайное происшествие произошло в городе Шахты. Звонивший сообщил, что пожар начался в здании Шахтинского драматического театра «Пласт». Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Шевченко.

- Из-за сильного задымление пожару сразу же был присвоен второй ранг, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. На месте работали 43 пожарных и 13 спецмашин. Спустя час удалось полностью справиться с огнем и ликвидировать пожар.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны причины возгорания. В ведомстве добавили, что в огне никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU