16 Февр. 2020 2020-02-16T12:12:56+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 17 февраля 2020 года будут отключать свет

Изменить размер текста: A A

Отключения света в Ростове-на-Дону 17 февраля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе рабочая неделя начнется у многих с отключений электричества. Речь идет об улицах, расположенных в разных районах города. Все отключения - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества 17 февраля*

с 09:00 до 11:00:

- ул. 1-я Кругова 91; ул. Портовая 248, 250, 240/1, 238, 244; ул. Коминтерна 82.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Петрашевского 48/23, 105/1, 87-105; просп. Стачки 21.

- ул. Жданова 27; ул. Доватора 150А.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

- ул. Дранко 77-127, 64-100; ул. Коровкина 47-79, 48-78; ул. Зенитчиков 37-65, 40-62; пер. Гвардейский 94-106; пер. Доломановский 119-135.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Благодатная 211, 229, 253, 267, 269; ул. Малиновского 52Е, 54Б, 58, 60, 15Ж; пер. Достойный; ул. Правовая 78; пер. Доблестный 23, 8-12, 24-28; ул. 2-я Патриотическая 59.

с 10:00 до 13:00:

- ул. Комарова 7, 7/3-д/с, 9, 9/1, 9/3.

с 14:00 до 16:00:

- ул. Портовая 238/2, 236-248; ул. Черкесская 51-75, 46-78; ул. Коминтерна 82, 79-81, 90-96; ул. 1-я Круговая 91; ул. Днепростроевская 101-117, 120-134; ул. Кочубея 52-82; ул. Международная 59, 62-72, 63/55, 67/56.

*По данным Донэнерго.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU