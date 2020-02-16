В Ростове-на-Дону арендатор «КамАЗа» продал его и потратил деньги

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Ростова-на-Дону обратился хозяин «КамАЗа». Мужчина рассказал, что подозревает, что стал жертвой преступления. Инцидент произошел в Пролетарском районе донской столицы.

По его словам, он сдал в аренду большегруз. Однако через какое-то время арендатор перестал выходить на связь и не пришел на встречу в назначенное время. Отыскать подозреваемого стражам порядка не составило труда. Им оказался 37-летний местный житель.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленник продал автомобиль, а деньги потратил. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей.

Не исключено, что в ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных. В ведомстве добавили, что его дальнейшую судьбу будет решать суд.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU