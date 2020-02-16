В Ростове-на-Дону арендатор «КамАЗа» продал его и потратил деньги
В полицию города Ростова-на-Дону обратился хозяин «КамАЗа». Мужчина рассказал, что подозревает, что стал жертвой преступления. Инцидент произошел в Пролетарском районе донской столицы.
По его словам, он сдал в аренду большегруз. Однако через какое-то время арендатор перестал выходить на связь и не пришел на встречу в назначенное время. Отыскать подозреваемого стражам порядка не составило труда. Им оказался 37-летний местный житель.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленник продал автомобиль, а деньги потратил. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей.
Не исключено, что в ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных. В ведомстве добавили, что его дальнейшую судьбу будет решать суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU