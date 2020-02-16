2020-02-16T12:55:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ищут 84-летнего мужчину

Волонтеры объявили о сборе добровольцев
Ольга ГОПАЛО
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Пенсионер пропал рано утром 16 февраля. Фото: "Лиза Алерт Юг".Пенсионер пропал рано утром 16 февраля. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростове-на-Дону ищут пожилого человека. Речь идет о 84-летнем Владимире Усикове. Пенсионер пропал рано утром в воскресенье, 16 февраля. В этот день он вышел из своего дома, расположенного на проспекте Ленина. Однако до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Сообщается, что Владимир Николаевич не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

- Ростовчанин был одет в серую рубашку, нательную кофту с начесом, черные спортивные штаны и черные полуботинки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 175 сантиметров, пенсионер среднего телосложения, волосы седые и короткие, а глаза серые.

С собой у него была серая сумка и документы на его имя. В настоящее время объявлен сбор волонтеров, возле дома на проспекте Ленина. Телефон организатора поисков ниже.

АЛЛО!

Телефон координатора поиска: +79515361253 Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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