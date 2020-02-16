В Ростовской области грабитель с ножом напал на продавца ювелирного магазина

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:58:51+03:00

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В Ростовской области неизвестный явился в ювелирный магазин, но не для того, чтобы выбрать украшение, а поживиться за чужой счет. ЧП произошло в Красносулинском районе. Однако удача была явно не на стороне злоумышленника.

О происшествии стало известно почти сразу же: стражи порядка заметили - из торгового павильона выбегает мужчина, а в след ему доносятся крики. Полицейские сразу сориентировались в ситуации и задержали злоумышленника.

Оказалось, что 42-летний мужчина зашел в магазин ювелирных изделий. Он достал нож и потребовал у продавца отдать все деньги из кассы. Однако ему не повезло: в тот самый момент в павильон зашли посетители, и грабитель попытался сбежать.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, у мужчины за плечами уже есть две судимости за кражу и мошенничество. Теперь к ним прибавится еще одна. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей. Ближайшие несколько лет может провести в местах не столь отдаленных.

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ИСТОЧНИК KP.RU